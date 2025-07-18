Doğum gününde can verdi

Olay, akşam saatlerinde Aşıkpaşa Mahallesi 'nde meydana geldi. Talib, gölete girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

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