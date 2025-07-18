Sinop sahillerine yasak geldi

Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'un bazı sahillerinde 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte bugün elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin kuzey sahillerinde denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Sinop Valiliği'nden Açıklama

Sinop Valiliği'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Temmuz Cuma günü denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, vatandaşların güvenlik önlemlerine uymalarını ve yasak süresince denize girmemelerini önemle tavsiye etti. Hava koşullarının normale dönmesinin ardından yasağın kaldırılması bekleniyor.



