Fenerbahçe hazırlık maçında zaferle döndü

İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe hazırlık maçında zaferle döndü

Portekiz kampında Fenerbahçe, Portimonense'yi 2-1 yendi. Szymanski'nin golleri, İrfan Can'ın kaptanlığı ve Archie Brown'un etkileyici performansı öne çıktı. Takımın yeni sezon öncesi verdiği sinyaller taraftarı heyecanlandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 06:55, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 06:57
Yazdır
Fenerbahçe hazırlık maçında zaferle döndü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz kampında sürdürüyor ve ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti. Takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz'deki hazırlık kampındaki ilk maçta takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürdü. Karşılaşma, Portimao Stadı'nda oynandı ve Fenerbahçe, sahaya şu ilk 11 ile çıktı: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın.

Maçın Özeti

  • Fenerbahçe, karşılaşmaya iyi başladı ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tuttu.
  • 20. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
  • İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian Szymanski ile skoru 2-0 yaptı.
  • 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaptan İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci, milli futbolcu olarak müsabakaya kaptan olarak çıktı. Transfer sürecinde adı farklı takımlarla da anılan İrfan Can, ilk hazırlık maçında kaptanlık bandını koluna taktı.

Yeni Transfer Archie Brown'ın Performansı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sergilediği performansla göz doldurdu. Genç oyuncu, hem ileri çıkışlarında hem de topu kullanmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber