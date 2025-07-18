Elazığ'da korkutan kaza: Belediye Başkanı hastanede

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde gerçekleştirilen asbest boru yenileme çalışmaları sırasında yaşanan iş kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile belediye personeli Sabri Şen, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ağır yaralandı.

Olayın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale burada yapıldı. Ardından, ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Kaza, akşam saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi.

Asbest boru yenileme çalışmaları sırasında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve Sabri Şen ağır yaralandı.

ve ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Her iki kişinin de sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan iş kazasıyla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni ve sorumluları yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.



