En uzun uyanık kalma rekoru kaç gündür?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ilginç sorulardan biri, Guinness Dünya Rekorları'nın sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür? şeklindedir.

Bu soru, yarışmanın izleyicileri tarafından oldukça merak edilmiştir. Guinness Dünya Rekorları, sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı için bu rekorun kaydını 1997 yılında durdurmuştur. Yarışmada bu soruya verilen doğru cevap ise dikkat çekicidir.

En Uzun Uyanık Kalma Rekoru

Guinness Dünya Rekorları , "en uzun uyanık kalma" rekorunun kaydını 1997 yılında sağlık sorunları nedeniyle bırakmıştır.

, "en uzun uyanık kalma" rekorunun kaydını yılında sağlık sorunları nedeniyle bırakmıştır. Bu rekorun son kaydı ise yaklaşık 19 gün olarak belirlenmiştir.

Soru ve Şıklar

A) 4

4 B) 9

9 C) 14

14 D) 19

Cevap: D şıkkı yani 19 gündür. "En uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı 19 gün olarak kayıtlara geçmiştir.



