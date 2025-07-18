LGS birincilerine sorduk: Çaldınız mı, çalıştınız mı?

Haziran ayında yapılan LGS'nin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu yıl Türkiye genelinde 719 öğrenci, 500 tam puan alarak birinci sıraya yerleşti. Sonuçların açıklanmasının ardından şampiyonların sayısının fazla olmasıyla birlikte LGS'ye dair şaibe iddiaları gündeme geldi. Paylaşılan grafiklerle bütün iddialar tek tek çürütüldü. LGS'nin güvenliğini riske düşürmemesine rağmen, sınav devam ederken soruları paylaşan okul yöneticisinin de olduğu kişiler hakkında hukuki işlem başlatıldı. 29 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor. İdari soruşturmanın neticesinde bakanlık gerekli adımları atacak.

İstanbul'dan 163 Birinci

Tartışmalar sürerken İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde LGS'den 500 tam puan alan 163 öğrenci, veliler, okul idarecileri ile kaymakamlar ve milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programı düzenledi. Vali Gül, "Basında, sosyal medyada zaman zaman konuşuluyor, tartışılıyor 'Bu çocuklar kim, bu çocuklar hangi okulda, hangi ilçede?' Bu çocuklar, bu gördüğünüz çocuklar. Bu, öğrencilerimizin tamamen alın teri, hak ettikleri bir başarıdır. Herkesin öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve daha da önemlisi velilerimizin emeğine saygı göstermesi lazım" dedi.

Şampiyonlara Sorduk...

Sonuçların açıklanmasının ardından 719 öğrencinin şampiyon olmasını hazmedemeyen bazı kesimler, "Neden tam puan aldılar, başarılı oldular" diyecek kadar işi ilerletip, 13-14 yaşındaki çocukların üzerinden siyaset devşirmeye başladı. "Bu sonuçlar Robert, Kabataş, İstanbul Erkek gibi gözde okulları ele geçirme operasyonudur" diyerek tezvirata başlandı. Şampiyonların hevesi kursağında kaldı. Bütün bu tartışmalardan çok üzüldüklerini ifade eden şampiyonlar soruları cevapladı.

Şampiyonların Görüşleri

Berra Karaveli: Çok sıkı çalışarak bunu başardım. Her saniyemin, günümün bir çizelgesi vardı. Asla bunu ihmal etmedim. Hedefim İstanbul Erkek Lisesi ne gitmek. Soru çalma deniliyor, öyle bir şey yok. Ter döktük, kazandık. Emeklerimize saygısızlık yapılıyor. Sosyal hayatı bıraktık, odağımız sadece sınav oldu. Bu tür ifadeler bizi çok üzüyor.

Çok sıkı çalışarak bunu başardım. Her saniyemin, günümün bir çizelgesi vardı. Asla bunu ihmal etmedim. Hedefim ne gitmek. Soru çalma deniliyor, öyle bir şey yok. Ter döktük, kazandık. Emeklerimize saygısızlık yapılıyor. Sosyal hayatı bıraktık, odağımız sadece sınav oldu. Bu tür ifadeler bizi çok üzüyor. Efe Tufan Tepe: Özellikle öğretmenlerimin sayesinde bu şampiyonluk geldi. Öğretmenimin yol haritasını uyguladım. Her gün ortalama 200 soru çözdük . Bize soru mu geldi! Kim söylüyor bunları? Emeğimizin karşılığını aldık.

Özellikle öğretmenlerimin sayesinde bu şampiyonluk geldi. Öğretmenimin yol haritasını uyguladım. Her gün ortalama . Bize soru mu geldi! Kim söylüyor bunları? Emeğimizin karşılığını aldık. Güneş Güçer: Buraya çok çok çalışmakla değil, daha doğru çalışarak geldim. İstanbul Erkek Lisesini istiyorum. Çalma iddiaları hiç hoş değil. İlk başta bu algı çok oluştu ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Örnek denemeleri çözdüm. Benim gibi bir sürü kişi artık soru tiplerini öğrendi. Bir sürpriz olmuyor sınavda. Muhtemelen gelecek yıl şampiyon sayısı daha çok artacak.

Buraya çok çok çalışmakla değil, daha doğru çalışarak geldim. İstanbul Erkek Lisesini istiyorum. Çalma iddiaları hiç hoş değil. İlk başta bu algı çok oluştu ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Örnek denemeleri çözdüm. Benim gibi bir sürü kişi artık soru tiplerini öğrendi. Bir sürpriz olmuyor sınavda. Muhtemelen gelecek yıl şampiyon sayısı daha çok artacak. Eren Ersagun Kavak: Yılın başında rehber öğretmenimin verdiği programı uyguladım. 150-200 arası günlük soru çözdüm. Hedefim daha yok, okul bakıyorum. Bize hiçbir şekilde soru gelmedi. Sosyal medyadaki olaylar beni çok üzdü. İki bayramdır Akşehir'e memleketime gidemedim. Dedemi ve babaannemi göremedim. Ailemle sadece pazar günü kahvaltı ediyordum. Böyle bir zorlu süreçten geçtim. İki çuval test kitabı çözdüm; bu emeğe rağmen bu konuşmalar beni üzüyor. Sınava hazırlananlara da düzenli çalışmalarını öneriyorum. Bir gün 200 soru çözüm ertesi gün yatmasınlar. Her hafta bir deneme çözmelerini öneriyorum. Soru kitaplarında yapılan hatalar unutulur ama deneme sınavlarında yapılan yanlışlar unutulmaz. Denemedeki yanlışlar puan götürdüğü için akılda kalıyor.



