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Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!

LGS'deki şaibe iddiaları TBMM'de tansiyonu yükseltti. Mustafa Varank'ın Ali Mahir Başarır'a yönelik sert sözleri ortamı gerdi, kavga son anda önlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 07:19, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 07:20
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Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!

LGS'deki şaibe iddialarının tartışıldığı Meclis oturumunda, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sırasında Varank, Başarır'a yönelik ağır ithamlarda bulunarak üzerine yürüdü.

Araya giren milletvekilleri, olayın büyümesini engelledi. Bu gelişmeler, Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Meclis'te LGS Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan kanun teklifi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS'deki şaibe iddialarına karşı yaptığı açıklamayı eleştirdi.

LGS'de Şaibe İddiaları ve Tepkiler

  • Başarır, LGS'de 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasının, soruların çalındığına dair bir kanıt olduğunu öne sürdü.
  • "Bakan inkar ediyor, 29 kişi hakkında soruşturma açılmış, bilişim sorumlusu görevden alınmış. Ne yazıktır ki ilk kez size söylüyorum, o bilişim sorumlusunun 2022'de çocuğu da tüm soruları tam yapmış. İmam hatipler üzerinden algı yaptığımız söyleniyor. Hiç alakası yok. Eğer ki bir imam hatip lisesinde 39 tane birinci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar şaibedir." ifadelerini kullandı.

Tartışmanın Büyümesi ve Müdahale

  • Başarır'ın ifadeleri, milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalara yol açtı.
  • TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi.
  • Bu sırada, Başarır ile Komisyon Başkanı Mustafa Varank arasında gerginlik yaşandı. Varank, Başarır'a yönelik ("Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız, hayatınız yalan, ahlaksız bir yalancısın" ) ağır sözler sarf ederek üzerine yürüdü.
  • Diğer milletvekilleri araya girerek kavganın büyümesini önledi.


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