Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan kanun teklifi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır , Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS'deki şaibe iddialarına karşı yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Araya giren milletvekilleri, olayın büyümesini engelledi. Bu gelişmeler, Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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