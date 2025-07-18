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OpenAI, yeni ChatGPT 'ajan'ını tanıttı

OpenAI, ChatGPT Agent ile yapay zekada yeni bir çağ başlatıyor. Karmaşık görevleri bağımsızca yerine getiren bu ajan herkesi şaşırtacak! Sadece Pro ve Plus kullanıcılarına sunulan bu yenilik, AGI hissiyatı veriyor ve teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Meta'nın dev yatırımları ve OpenAI'nin 300 milyar dolarlık değeriyle rekabet kızışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 07:29, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 07:32
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OpenAI, yeni ChatGPT 'ajan'ını tanıttı

OpenAI, yapay zeka alanında çığır açabilecek yeni ürünü "ChatGPT Agent"ı tanıttı.

Bu yeni yazılım, karmaşık görevleri bağımsız biçimde yerine getirebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Sam Altman, sistemin "yapay zeka sistemleri için yeni bir yetenek seviyesi" sunduğunu belirtti.

ChatGPT Agent, yalnızca metin ve görsel üretmenin ötesine geçerek kişisel dijital asistan olarak konumlandırılıyor. Tanıtım, teknoloji devlerinin yapay zekaya rekor düzeyde yatırım yaptığı bir dönemde gerçekleşti. OpenAI'nin değeri ise son verilere göre 300 milyar dolar seviyesine ulaştı.

ChatGPT Agent'ın Yetenekleri

  • Sıcak hava koşullarına uygun bir düğün elbisesi siparişi verdi.
  • Ekip maskotu temalı çıkartmalar tasarladı.
  • Google Drive verilerini kullanarak bir performans sunumu oluşturdu.

Kullanım ve Erişim Detayları

Yeni ajan, şu anda yalnızca ChatGPT Pro, Plus ve Team kullanıcılarına sunuluyor. Sistem, gerekli olduğunda kullanıcılardan giriş bilgisi ve izinler talep ediyor ve herhangi bir noktada kullanıcı müdahalesine açık şekilde çalışıyor.

Altman'ın Açıklamaları

Altman, sistemin hala geliştirme aşamasında olduğunu ve kişisel verilerle ya da kritik görevlerle kullanılmadan önce gerçek ortamda test edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sistemin bir bilgisayarı kullanarak düşünmesi, plan yapması ve uygulaması için, "AGI (Yapay Genel Zeka) hissiyatı veren bir an" ifadesini kullandı.

Yapay Zeka Yatırımlarında Büyük Yarış

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu hafta yaptığı açıklamada yapay zeka altyapısına yüz milyarlarca dolar harcayacaklarını duyurdu. Ayrıca, Meta'nın Apple'dan yılda 200 milyon dolarlık paketle kıdemli bir mühendisi transfer ettiği bildirildi.

OpenAI'nin Piyasa Değeri

OpenAI'nin değeri, son verilere göre 300 milyar dolara ulaştı ve şirket, dünyanın en değerli özel girişimleri arasında yer alıyor.


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