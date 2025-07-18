28 ilde DEAŞ operasyonu; 153 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 28 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar, Adana, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında, şüphelilerin terör örgütüne üye oldukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

Operasyonların Detayları

28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 153 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, terör örgütüne finans sağladıkları ve propaganda yaptıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullanan Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanları ile jandarma ekiplerini tebrik etti.



