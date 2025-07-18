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Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti

Sanat dünyasının sevilen ismi Mehmet Ali Tuncer, ani ölümüyle herkesi üzdü. Cenazesi Beykoz Paşabahçe Merkez Camii'nde kılınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 08:04, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 08:06
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Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti

Mehmet Ali Tuncer (57), "The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Aşkımızda Ölüm Var" ve "Çarli İş Başında" gibi yapımlarda rol almış başarılı bir oyuncuydu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak ve naaşı Akbaba Mezarlığı'na defnedilecek. Uzun yıllar tiyatro ve televizyon dünyasında önemli işlere imza atan Mehmet Ali Tuncer, sanat camiasında derin bir iz bıraktı.

Mehmet Ali Tuncer Kimdir?

İlköğretim hayatından itibaren tiyatro ile iç içe olan Mehmet Ali Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başlamıştır.

Rol Aldığı Yapımlar ve Oyunlar

  • "The İmam"
  • "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" (Boluluzade Ali Taygu karakteri)
  • "Konstantin'in Şifreleri"
  • "Dur Yolcu"
  • "Aşkımızda Ölüm Var"
  • "Çarli İş Başında"
  • "Deli Yürek"
  • "Böylemi Olacaktı"

Tiyatro Oyunları

  • "Sanat Manat'a Karşı"
  • "Efendi Hayrettin Süperstar"

Mehmet Ali Tuncer, hem televizyon hem de tiyatroda sergilediği performanslarla izleyicilerin hafızasında yer edinmiş bir sanatçıdır. Vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.


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