İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemlere karıştığı iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı. Soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, detaylar da netleşmeye başladı.
Soruşturmanın Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Bu suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:
- Suç örgütü yöneticisi olmak
- Suç örgütüne üye olmak
- İrtikap
- Rüşvet
- Nitelikli dolandırıcılık
- Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
- İhaleye fesat karıştırmak
Gözaltı Kararları ve Operasyon
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen deliller doğrultusunda savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı. Kalan 4 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.