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1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?

Konut piyasasında hareketlilik sürüyor. Fiyatlar artarken, en düşük kredi faizi yüzde 2,89'da kaldı. Türkiye genelinde konut fiyatları rekor kırdı! Asgari ücretle hangi şehirde ne kadar konut alınabiliyor? En pahalı ve en ucuz iller listesiyle şaşıracaksınız.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 08:19, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 08:21
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1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?

Türkiye'de konut satışları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 adede yükseldi. Konut fiyatları ise aylık bazda yüzde 2 oranında arttı. Gayrimenkul piyasasındaki bu hareketlilik, sektörde canlılığın sürdüğünü gösteriyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından yayımlanan rapora göre, ortalama konut metrekare fiyatı bu yılın ikinci çeyreğinde 1,8 asgari ücret seviyesine ulaştı. Ayrıca, asgari ücrete göre alım gücü en yüksek ve en düşük şehirler de açıklandı. Konut kredisi faiz oranları ve piyasadaki son gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor.

Konut Satışlarında Artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında ülke genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 adede çıktı. Toplam satışlar içinde kredili satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti ve geçen ay 14 bin 484 adet ipotekli konut satıldı.

Konut Fiyatlarında Yükseliş

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2025 Haziran Konut Fiyat Endeksi (KFE) raporuna göre, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı Haziran ayında aylık bazda yüzde 2 arttı. Yıllık bazda ise konut fiyatları yüzde 32,8 yükseldi. Ancak bu oran, yıllık bazda yüzde 1,7'lik reel kayba işaret etti. Reel kaybın bu ay önemli ölçüde gerilediği de dikkat çekti.

Konut Kredisi Hacmi ve Faiz Oranları

Konut kredisi hacminde de artış devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 4 Temmuz itibarıyla konut kredilerinin toplam hacmi 585,70 milyar TL oldu. Önceki haftaya göre kredi hacminde 2,5 milyar TL'lik bir artış yaşandı.

En Ucuz Konut Kredisi Faiz Oranı Nedir?

Bazı bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,89 ile yüksek seyrini sürdürüyor. 120 ay vadeli konut finansmanında faiz yükü yaklaşık yüzde 260 civarında seyrediyor.

Konut Kredisi Faiz Oranlarında Düşüş Beklentisi

TCMB'den beklenen faiz indirimleriyle, kredi oranlarının da gerilemesi öngörülüyor. Sektör temsilcileri, yüzde 2 ve altındaki konut kredisi oranlarının, ipotekli satışlarda hissedilir bir artışa yol açabileceğini belirtiyor.

Konut Alım Gücü ve Şehirler Bazında Fiyatlar

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin raporuna göre, Türkiye genelinde 2025 yılının ikinci çeyreğinde ortalama konut metrekare fiyatı 1,8 asgari ücrete karşılık geliyor. Türkiye'de asgari ücret ise 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor.

En Pahalı Şehirler

  • Muğla: 1 m² - 3,59 asgari ücret
  • İstanbul: 1 m² - 2,86 asgari ücret
  • Antalya: 1 m² - 2,10 asgari ücret
  • İzmir: 1 m² - 1,99 asgari ücret

En Ucuz Şehirler

  • Ağrı: 1 m² - 0,75 asgari ücret
  • Mardin: 1 m² - 0,79 asgari ücret
  • Adıyaman: 1 m² - 0,89 asgari ücret
  • Yozgat: 1 m² - 0,90 asgari ücret


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