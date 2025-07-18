Ayçiçeği Yağı ithalatında yeni karar!

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, belirli tarihler arasında ithalat için özel koşullar ve gümrük vergileri belirlendi. İthalat sürecinde öncelik ve lisanslama gibi önemli detaylar da açıklandı.

Tarife Kontenjanı Detayları

12 Ocak 2026 - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

tarihleri arasında geçerli olacak. 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 0 gümrük vergisi uygulanacak.

yüzde gümrük vergisi uygulanacak. Bunun karşılığı olarak 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında ise yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Tarife Kontenjanının Dağıtımı

Açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından dağıtılacak.

tarafından dağıtılacak. 1 Temmuz - 30 Kasım döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olacak.

döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olacak. Ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtım yapılacak.

Lisanslama ve Devir İşlemleri

Karar kapsamında yapılacak ithalat için Genel Müdürlükçe lisans düzenlenecek .

. Düzenlenen bu lisans, üçüncü kişilere devredilemeyecek.



