Sayıştay Başkanlığına 5 üye seçimi yapılacak

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Sayıştay tarafından yapılan duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili mevzuata göre, başkanlığın boş bulunan üyelikleri için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip adaylar arasından seçim yapılacak.

Üyelik Seçimi Detayları

Seçilecek 5 üyenin ikisi Sayıştay meslek mensupları arasından belirlenecek.

Sayıştay meslek mensupları arasından belirlenecek. Üç üye ise Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından seçilecek.

Başvuru Şartları ve Süreci

Seçime katılmak isteyen adayların, başvurularını 30 gün içinde şahsen veya posta yoluyla kuruma iletmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinde, adayların Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip olmaları zorunludur.



