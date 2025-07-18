Bursa'da dev operasyon: 352 şüpheli yakalandı, 327'si tutuklandı
Bursa'da 2600 personel, helikopterler ve dedektör köpeklerle yapılan operasyonda 352 kişi gözaltına alındı. 327 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 08:44, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 08:46
Bursa'da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 352 şüpheli yakalandı ve bunlardan 327'si tutuklandı.
Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Operasyonun Detayları
- 70 özel harekat ve 300 çevik kuvvet personeli desteğiyle toplamda 2600 personel görev aldı.
- 450 ekip oluşturularak operasyon gerçekleştirildi.
- Operasyona 22 dedektör köpeği, 2 helikopter ve 4 insansız hava aracı katıldı.
- 352 şüpheli gözaltına alındı.
- Adliyeye sevk edilen zanlılardan 327'si tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.