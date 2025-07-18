Bursa'da dev operasyon: 352 şüpheli yakalandı, 327'si tutuklandı

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Bursa 'da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 352 şüpheli yakalandı ve bunlardan 327'si tutuklandı .

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