Dolar haftayı 40,37 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,2810 40,2820 40,3780 40,3790 Avro 46,7960 46,7970 47,1450 47,1460 Sterlin 54,1140 54,1240 54,4240 54,4340 İsvicre frangı 50,1800 50,1900 50,5590 50,5690 ANKARA ABD Doları 40,2510 40,3310 40,3480 40,4280 Avro 46,7560 46,8360 47,1050 47,1850 Sterlin 54,0540 54,2640 54,3640 54,5740