Dolar haftayı 40,37 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 40,37 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 17:22, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 18:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,2810
|40,2820
|40,3780
|40,3790
|Avro
|46,7960
|46,7970
|47,1450
|47,1460
|Sterlin
|54,1140
|54,1240
|54,4240
|54,4340
|İsvicre frangı
|50,1800
|50,1900
|50,5590
|50,5690
|ANKARA
|ABD Doları
|40,2510
|40,3310
|40,3480
|40,4280
|Avro
|46,7560
|46,8360
|47,1050
|47,1850
|Sterlin
|54,0540
|54,2640
|54,3640
|54,5740