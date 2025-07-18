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İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu memurlara yönelik izin düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 09:43, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 09:45
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İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?

Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik gece Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kadın ve erkek devlet memurları çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Kadın memurlar, analık ve ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar ise babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek.

Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak.

Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde iki eş de bu haktan yararlanabilecek.

Memurlar, yarım zamanlı çalışma dönemi içinde herhangi bir zamanda yarım zamanlı çalışmayı kurumlarından talep edebilecekler.

MAAŞLARDA KESİNTİ OLACAK MI?

Yarım zamanlı çalışma hakkında faydanalacak memurların çalışma süresi normal çalışma süresinin yarısı olacak ve haftalık çalışma 3 günden fazla olmayacak.

Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecek.

Yarım zamanlı çalışan kadın memura süt izni de verilmeyecek.

YÖNETİCİLERE İZİN YOK

Yarım zamanlı çalışma hakkından evlat edinen devlet memurları da yararalanabilecek.

Şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar, yarım çalışma hakkından yararlanamayacak.

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