MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, en az 3 yıllık tecrübesi olan öğretmenler arasından uluslararası projelerde görevlendirme yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası projelerde görev alacak öğretmenlerin seçileceği belirtildi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, öğretmen görevlendirme duyurusu detayları paylaşıldı. Uluslararası projelerde görev almak isteyen öğretmenlerin belirli kriterleri karşılaması bekleniyor. Bu kriterler arasında deneyim, iletişim becerileri ve yabancı dil bilgisi gibi önemli unsurlar yer alıyor.

Başvuru Kriterleri

En az 3 yıllık deneyim

İletişim, liderlik ve organizasyon becerileri

Yabancı dil bilgisi

AB projeleri ve benzeri çalışmalarda deneyim

Uluslararası Projelerde Görev Alacak Uzmanlar Aranıyor

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerin yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

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