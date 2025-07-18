2 çocuk babası arı saldırısında öldü, eşi kalp krizi geçirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bahçesinde ot temizliği yapan 2 çocuk babası Yılmaz Dolgun (60), yaban arılarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz Dolgun'un arı alerjisi olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan eşi Nezaket Dolgun ise kalp krizi geçirdi ve hastanede tedavi altına alındı. Olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında kırsal Doğruca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte hobi bahçesine giden Yılmaz Dolgun, motorlu tırpan ile ot biçerken, farkında olmadan yaban arılarının yuvasını bozdu ve arıların saldırısına uğradı.

Olayın Detayları

Yılmaz Dolgun, arı saldırısı sonrası kısa sürede fenalaştı.

Nezaket Dolgun'un ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale bahçede yapıldı ve ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz Dolgun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin Durumu

Eşinin ölüm haberini alan Nezaket Dolgun, kalp krizi geçirdi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nezaket Dolgun'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cenaze İşlemleri

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yılmaz Dolgun'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili fotoğraflar bulunmaktadır.