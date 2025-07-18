Restoranda müzik yüzünden kan döküldü: 8 yaralı, 10 tutuklu

Mersin'de geçen hafta bir restoranda müzik nedeniyle çıkan ve 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gelişmeler yaşandı.

Olayda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Restoranda yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın Detayları

12 Haziran gecesi, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda tartışma çıktı.

gecesi, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda tartışma çıktı. Tartışmaya restoran sahibi Salim A. , çalışanlar ve müşteriler dahil oldu.

, çalışanlar ve müşteriler dahil oldu. Kavga sırasında silah ve bıçaklar kullanıldı.

2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayla bağlantılı olarak H.İ.A, S.H., B.U., E.G., S.T., H.A., D.C.S., M.H., S.A.A. ve R.T. gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede çıkarılan şüpheliler tutuklandı.



