MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Meclis Komisyonu için ilk adım
Meclis Komisyonu için ilk adım
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
MEB LGS raporunu yayımladı
MEB LGS raporunu yayımladı
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu

Borsa İstanbul'da altın piyasası hareketlendi. Standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 artışla 4,35 milyon TL'ye ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 17:03, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 17:03
Yazdır
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 350 bin lira seviyesine yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 333 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 350 bin lira görüldü. Haftanın son işlem gününün sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 artışla 4 milyon 350 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı bir önceki günü 4 milyon 305 bin lira seviyesinde tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 691 milyon 576 bin 585,23 lira, işlem miktarı ise 852,66 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 357 milyon 489 bin 447,33 lira oldu.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

  • İstanbul Altın Rafinerisi
  • Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler
  • Uğuras Kıymetli Madenler
  • Say Kıymetli Madenler
  • Turan Kıymetli Madenler

Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler

  • Önceki Kapanış: 4.305.000 TL / 3.333,80 Dolar/Ons
  • En Düşük: 4.333.000 TL / 3.350,00 Dolar/Ons
  • En Yüksek: 4.350.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons
  • Kapanış: 4.350.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons
  • Ağırlıklı Ortalama: 4.340.529,41 TL / 3.359,65 Dolar/Ons
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.691.576.585,23
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 852,66
  • Toplam İşlem Adedi: 36


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber