Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 350 bin lira seviyesine yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 333 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 350 bin lira görüldü. Haftanın son işlem gününün sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 artışla 4 milyon 350 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı bir önceki günü 4 milyon 305 bin lira seviyesinde tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 691 milyon 576 bin 585,23 lira, işlem miktarı ise 852,66 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 357 milyon 489 bin 447,33 lira oldu.

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İstanbul Altın Rafinerisi

Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

Uğuras Kıymetli Madenler

Say Kıymetli Madenler

Turan Kıymetli Madenler

Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler

Önceki Kapanış: 4.305.000 TL / 3.333,80 Dolar/Ons

4.305.000 TL / 3.333,80 Dolar/Ons En Düşük: 4.333.000 TL / 3.350,00 Dolar/Ons

4.333.000 TL / 3.350,00 Dolar/Ons En Yüksek: 4.350.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons

4.350.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons Kapanış: 4.350.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons

4.350.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons Ağırlıklı Ortalama: 4.340.529,41 TL / 3.359,65 Dolar/Ons

4.340.529,41 TL / 3.359,65 Dolar/Ons Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.691.576.585,23

3.691.576.585,23 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 852,66

852,66 Toplam İşlem Adedi: 36



