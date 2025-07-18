Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Borsa İstanbul'da altın piyasası hareketlendi. Standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 artışla 4,35 milyon TL'ye ulaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 17:03, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 17:03
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 350 bin lira seviyesine yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 333 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 350 bin lira görüldü. Haftanın son işlem gününün sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 artışla 4 milyon 350 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı bir önceki günü 4 milyon 305 bin lira seviyesinde tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 691 milyon 576 bin 585,23 lira, işlem miktarı ise 852,66 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 357 milyon 489 bin 447,33 lira oldu.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
- İstanbul Altın Rafinerisi
- Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler
- Uğuras Kıymetli Madenler
- Say Kıymetli Madenler
- Turan Kıymetli Madenler
Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler
- Önceki Kapanış: 4.305.000 TL / 3.333,80 Dolar/Ons
- En Düşük: 4.333.000 TL / 3.350,00 Dolar/Ons
- En Yüksek: 4.350.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons
- Kapanış: 4.350.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons
- Ağırlıklı Ortalama: 4.340.529,41 TL / 3.359,65 Dolar/Ons
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.691.576.585,23
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 852,66
- Toplam İşlem Adedi: 36