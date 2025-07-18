Avrupa'dan Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Müjdesi

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı ile ilgili Avrupa Komisyonu'nun aldığı yeni karar, çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında önemli kolaylıklar getiriyor. Komisyon tarafından yayınlanan belgede, "Türkiye'de ikamet eden ve kısa süreli vize için Türkiye'ye başvuran Türk vatandaşlarına çok girişli vize verilmesine ilişkin uyarlanmış kuralların oluşturulması" başlığı kullanıldı. Yapılan değerlendirmeye göre, daha önce yasal olarak vize kullanmış olan Türk vatandaşı iyi niyetli başvuru sahiplerinin sayısında artış olduğu belirtildi. Bu grup, ilk kez başvuranlara kıyasla düşük göç ve güvenlik riski taşıyor. Bu nedenle, belirlenen giriş koşullarını yerine getirenlere, seyahat belgesinin geçerlilik süresini aşmamak kaydıyla çok girişli vize verilecek.

Vize Kolaylığından Kimler Yararlanabilecek?

Uygulamadan, geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları faydalanabilecek.

Vize Şartları ve Süreleri

Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize

6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 1 yıllık vize

Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize

Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize

Ayrıca, vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

Schengen Kolaylığı Hangi Ülkelerde Geçerli?