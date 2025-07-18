3 milyon TL haraç isteyip iş yerini kurşunladılar, azmettiricisi kuzeni çıktı

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilere ulaştı. Soruşturma sonucunda, olayın azmettiricisinin emlakçının kuzeni olduğu ortaya çıktı. Toplamda 8 kişi gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Adana'da yaşanan olayda, bir emlakçı telefonla aranarak 3 milyon lira haraç istendi. Parayı vermeyi reddeden emlakçının iş yeri, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

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