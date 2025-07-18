Trafikte araç sayısı 32 milyonu aştı!

Haziran ayında trafiğe 189 bin 237 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 684 aracın kaydı silindi ve trafikteki toplam araç sayısı 184 bin 553 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 189 bin 237'ye geriledi. Kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 148 artarak 4 bin 684'e çıktı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 184 bin 553 adet artış gösterdi.

Haziran Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıtların Dağılımı

%48,7 motosiklet

motosiklet %38,2 otomobil

otomobil %7,8 kamyonet

kamyonet %3,1 traktör

traktör %1,3 kamyon

kamyon %0,6 minibüs

minibüs %0,2 otobüs

otobüs %0,1 özel amaçlı taşıtlar

Aylık ve Yıllık Değişimler

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %10 azaldı. Özel amaçlı taşıtta %16,3, traktörde %4,9 artış yaşanırken; otobüste %34,9, minibüste %30, kamyonda %28,5, kamyonette %17,5, otomobilde %16,9 ve motosiklette %2 azalış görüldü.

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Dağılımı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran sonu itibarıyla 32 milyon 366 bin 546'ya yükseldi. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış gösterdi. Araçların dağılımı ise şu şekildedir:

%51,7 otomobil

otomobil %20,6 motosiklet

motosiklet %14,8 kamyonet

kamyonet %7,1 traktör

traktör %3,2 kamyon

kamyon %1,6 minibüs

minibüs %0,7 otobüs

otobüs %0,3 özel amaçlı taşıtlar

Devri Yapılan Araçlar ve Marka Dağılımı

Haziranda devri yapılan 840 bin 22 taşıttan:

%66,6'sı otomobil

%14,4'ü kamyonet

%12,4'ü motosiklet

%2,8'i traktör

%1,7'si kamyon

%1,5'i minibüs

%0,4'ü otobüs

%0,2'si özel amaçlı taşıtlar

Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobillerin Marka ve Yakıt Dağılımı

Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin en çok tercih edilen markaları:

%8,3 Volkswagen

%8,1 Renault

%6 Peugeot ve Fiat (her biri)

%5,2 Hyundai ve Toyota (her biri)

%4,9 Skoda ve BYD (her biri)

%4,6 Opel

%3,8 Citroen

%3,6 Mercedes-Benz

%21,1 diğer markalar

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türleri:

%46,3 benzin

%27,3 hibrit

%16,2 elektrikli

%9,3 dizel

%0,9 LPG yakıtlı

Trafiğe Kayıtlı Otomobillerin Yakıt Türü Dağılımı (Haziran Sonu)

%33,4 dizel

%31,1 LPG

%30,6 benzin

%3,2 hibrit

%1,6 elektrikli

%0,2 yakıt türü bilinmiyor

Motor Silindir Hacmi ve Renk Dağılımı (Ocak-Haziran Dönemi)

%30,3'ü 1300 cc ve altı motor hacmine sahip otomobillerden oluşuyor.

%24'ü 1401-1500 cc arası motor hacmine sahip.

%11'i 1501-1600 cc arası.

%9,8'i 1301-1400 cc arası.

%8,3'ü 1601-2000 cc arası.

%0,5'i ise 2001 cc ve üstü motor hacmine sahip.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk dağılımı ise şu şekildedir:

%40,6 gri

%24,5 beyaz

%13,2 siyah

%11,5 mavi

%4,6 yeşil

%4,1 kırmızı

%0,6 kahverengi

%0,5 sarı

%0,3 turuncu

%0,1 diğer renkler

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 89 bin 741'e gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde %76,2 artışla 23 bin 801 oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 65 bin 940 adet artış gerçekleşti.