Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, görev sırasında aniden rahatsızlanan polis memuru Selçuk Peker (52)'nin yaşadığı talihsiz bir sağlık problemiyle başladı. İlk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Peker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Selçuk Peker'in vefatı, meslektaşları ve ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Tören

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Peker için Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde bir tören düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşandı ve şehidin naaşı dualarla memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Mersin Valisi Atilla Toros

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek

Şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda emniyet mensubu

Cenaze Töreni ve Defin Bilgisi

Cenazenin bugün Yeşilyurt ilçesinde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.



