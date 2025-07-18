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Faladdin ve Binnaz'ın Sahibi: Falcılara İnanmam!

Fal bakma uygulamalarıyla gündeme gelen Sertaç Taşdelen, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. İfadesinde ise kendini savundu ve falcılıkla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı. Olayın perde arkası ve soruşturmanın detayları haberimizde!

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 11:16, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 11:44
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Faladdin ve Binnaz'ın Sahibi: Falcılara İnanmam!

Sertaç Taşdelen'in, fal bakma uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından, nöbetçi hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı.

Taşdelen, ifadesinde falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle ve hocalıkla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, bu tür uygulamalara inanmadığını vurguladı. Ayrıca, kendisinin bir teknoloji girişimcisi olduğunu ve yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar geliştirdiklerini ifade etti.

Soruşturma ve İddialar

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi olan Sertaç Taşdelen hakkında, bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi kamuoyuna yansıdı.

Taşdelen'in İfadesinden Öne Çıkanlar

  • Aylık gelirinin ortalama 150 bin lira olduğunu belirtti.
  • Kendisinin Türkiye'ye para girişi sağladığını ve istihdam oluşturduğunu söyledi.
  • Yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar ürettiklerini vurguladı.
  • Daha önce benzer bir soruşturma geçirdiğini ancak takipsizlik aldığını ifade etti.
  • Falcılara inanmadığını ve yurt dışında birçok yerde konuşmalar yaptığını belirtti.
  • Uygulamalarının 120 ülkede kullanıldığını ve ülkeye döviz girişi sağladığını söyledi.
  • Yüksek bir mal varlığı sahibi olmadığını ve kanaat önderi olmak istediğini dile getirdi.
  • Adaletin mutlak gücüne saygı duyduğunu belirtti.

Sertaç Taşdelen'in ifadesinde, kaçma gibi bir niyeti olmadığını ve vatansever olduğunu özellikle vurguladığı görüldü. Soruşturma süreci ise devam ediyor.


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