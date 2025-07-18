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MEB LGS raporunu yayımladı

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) bu yıl soruların ayırt ediciliği dünya standartlarını aştı. Hangi derslerde başarı oranı yükseldi, hangi iller liderliği kaptı? İşte MEB'in çarpıcı raporunda tüm detayları..

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 11:34, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 11:38
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MEB LGS raporunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin hazırlanan istatistiki raporda, sınavdaki tüm soruların, başarılı ve daha az başarılı öğrencileri saptamaya yönelik "yüksek ayırt edicilik" düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, sınavın ölçme ve değerlendirme açısından güvenilirliğini artırmaktadır. Raporda, LGS'de tam puan alan öğrencilerin illere göre dağılımı ve yüzdeleri, resmi ve özel ortaokullarda tam puan alan öğrencilerin dağılımları ile imam hatip ortaokulları ve diğer okullardan tam puan alan öğrencilerin sayısı ve yüzdeleri gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

Soruların Ayırt Edicilik Düzeyleri

  • Türkçe sorularının ayırt edicilik düzeyi: 0,47
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının ayırt edicilik düzeyi: 0,56
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının ayırt edicilik düzeyi: 0,55
  • İngilizce sorularının ayırt edicilik düzeyi: 0,67
  • Matematik sorularının ayırt edicilik düzeyi: 0,56
  • Fen Bilimleri sorularının ayırt edicilik düzeyi: 0,53

Ayırt Edici Soruların Önemi

LGS'deki tüm testlerdeki soruların, başarılı ve daha az başarılı öğrencileri saptamaya yönelik dünya genelinde "yüksek ayırt edicilik" düzeyi olarak kabul edilen 0,40 oranının üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu değer, sınavdaki bir sorunun genel başarı düzeyi yüksek öğrenciler ile düşük başarı düzeyine sahip öğrencileri ne ölçüde ayırt edebildiğini göstermektedir.

Başarılı Öğrenciler ve Ayırt Edici Sorular

Ayırt ediciliği yüksek sorular, genellikle başarılı öğrenciler tarafından doğru yanıtlanırken, daha az başarılı öğrenciler için daha zorlayıcı olabilmektedir. Bu durum, sınavın seçici ve adil bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Kullanılan Program ve Kabul Edilen Standartlar

Bakanlık tarafından oluşturulan rapor, dünya genelinde verileri ölçmede kullanılan ve kabul gören bir programla hazırlanmıştır. Ölçme-değerlendirme alanında bir sınav sorusunun ayırt edicilik indeksinin 0,40 ve üzeri olması, eğitim otoritelerince "yüksek ayırt edicilik düzeyi" olarak kabul edilmektedir.


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