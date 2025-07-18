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Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu

Kamu işçisinin zam teklifinde oran birinci ay için yüzde 24 oldu. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 11:39, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 11:55
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Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi için 2025-2026 yıllarında geçerli olacak zam oranının belirlenmesine yönelik bugün önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, kamu işçilerine son zam teklifini iletti ve toplantı 15 dakika sürdü. Bu süreçte, işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranları ve teklif detayları gündeme geldi.

Yeni Zam Teklifi Açıklandı

  • 2025'in ilk 6 ayı için zam oranı yüzde 17'den yüzde 24'e çıkarıldı.
  • Diğer dönemler için ise gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif edildi.

Değerlendirme Süreci

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazartesi günü yeni teklifin değerlendirilmesinin yapılacağını belirtti.

Önceki Teklifler ve Sendikaların Tepkisi

  • Hükümetin ilk teklifinde, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam önerilmişti.
  • İkinci teklifte ise bu oranlar, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.
  • 2026 yılı rakamlarında değişiklik yapılmadı.

Bunun üzerine sendikalar, bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararı aldı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve nihai kararın ne olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.


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