TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü Piyasasında Gençler 2024" verisini açıkladı. Bu özel araştırma, 2024 yılı boyunca Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte, hanelerde yer alan 15-34 yaş grubundaki bireylere uygulandı. Araştırmanın amacı, işgücü piyasasındaki gençlerin eğitim geçmişleri, işe geçiş süreleri, yapılan iş ile eğitim düzeyi, eğitim alanı ve beceri eşleşmelerini ortaya koymaktır. Elde edilen veriler, gençlerin işgücüne katılımı ve istihdam oranları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

İşgücü Piyasasında Gençler: Temel Veriler

15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus: 24 milyon 291 bin

grubunda kurumsal olmayan nüfus: İşgücünde yer alan genç sayısı: 14 milyon 606 bin

İstihdam edilen genç sayısı: 12 milyon 744 bin

İşsiz genç sayısı: 1 milyon 862 bin

İşgücüne katılma oranı: %60,1

İstihdam oranı: %52,5

İşsizlik oranı: %12,7

Eğitim ve İstihdam İlişkisi

İstihdam edilen gençlerin %25'i lise altı , %24,7'si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri , %18,2'si genel lise mezunu .

, , . Lise ve üstü eğitimli gençlerde, eğitimin bir parçası olarak en az bir ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranı %68,6 ; erkeklerde %82,2 , kadınlarda %54,8 .

; erkeklerde , kadınlarda . Çalışma deneyimi olmayan veya bir aydan kısa süreli deneyime sahip gençlerde istihdam oranı %55,8.

Eğitimini Yarıda Bırakan veya Bölüm Değiştiren Gençler

Gençlerin %17,7'si eğitimini yarıda bıraktı veya bölüm değiştirdi.

eğitimini yarıda bıraktı veya bölüm değiştirdi. Eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştirenlerin %22,5'i ekonomik nedenler, %17,2'si eğitim programının beklentisini karşılamaması, %14,1'i ailevi nedenler nedeniyle bu kararı aldı.

Eğitim ve İş Uyumu

İstihdamdaki gençlerin %67,2'si eğitim seviyesi ile yaptığı işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti.

eğitim seviyesi ile yaptığı işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti. %25,4'ü eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu, %7,4'ü ise daha düşük olduğunu bildirdi.

eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu, ise daha düşük olduğunu bildirdi. 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunların %74,7'si eğitim seviyesi ile yaptığı işin uyumlu olduğunu ifade etti.

eğitim seviyesi ile yaptığı işin uyumlu olduğunu ifade etti. Mesleki veya teknik lise mezunlarında bu oran daha yüksek olarak kaydedildi ( %32,7 ).

). Lise altı eğitim seviyesine sahip gençlerin ise %11,7'si, eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha düşük olduğunu aktardı.

Beceri ve İş Uyumu

Becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı: %27,1

Düşük olduğunu beyan edenlerin oranı: %2,6

Becerileriyle yaptığı işin uyumlu olduğunu belirtenlerin oranı; 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda %77,7 , mesleki veya teknik lise mezunlarında ise %62,3 .

, mesleki veya teknik lise mezunlarında ise . Becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı; 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda %20,8, mesleki veya teknik lise mezunlarında ise %34.

Eğitimden Sonra İşe Geçiş Süreleri ve Çalışmayan Gençler

Eğitime devam etmeyen gençlerin %15,7'si , üç aydan uzun süreli ilk işine eğitimini tamamladıktan veya yarım bıraktıktan sonra ilk altı ay içinde başladı. Bu oran erkeklerde %17,3 , kadınlarda ise %14 .

, üç aydan uzun süreli ilk işine eğitimini tamamladıktan veya yarım bıraktıktan sonra ilk altı ay içinde başladı. Bu oran erkeklerde , kadınlarda ise . Eğitiminden sonra üç aydan uzun süreli bir işte çalışmayan gençlerin oranı: %21,7. Erkeklerde bu oran %10,6, kadınlarda ise %33,9.



