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Niğde merkezli 12 ilde dev operasyon: 31 kişi tutuklandı!

Niğde merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 kişi tutuklandı. 1.3 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 12:40, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 12:36
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Niğde merkezli 12 ilde dev operasyon: 31 kişi tutuklandı!

Niğde merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda önemli gelişmeler yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 31'i tutuklandı. Soruşturma sürecinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. Ayrıca, şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu ve banka ile kripto varlıklarına bloke işlemi uygulandı. Operasyonun detayları ve ele geçirilen materyaller aşağıda yer almaktadır.

Operasyonun Detayları

  • Niğde merkezli olarak İstanbul, Sinop, Ordu, Sivas, Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kilis, Diyarbakır ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
  • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 282 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 56 kişiden 44'ü gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda:
    • 58 cep telefonu
    • 46 sim kart
    • 15 banka kartı
    • 9 flash bellek
    • 8 SD kart
    • 4 dizüstü bilgisayar
    • 2 masaüstü bilgisayar
    • 2 harici disk
    • 1 tabanca
    • Çok sayıda evrak ve nakit para ele geçirildi.

Soruşturma Sonuçları

  • Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 31'i tutuklandı.
  • 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
  • Yakalama kararı bulunan 5 kişiye yönelik çalışmalar sürüyor.
  • 4 şüphelinin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Önemli Bilgiler

  • Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi.
  • Tüm şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu ve banka ile kripto varlıklarına bloke işlemi uygulandı.


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