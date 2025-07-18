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Terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski basın müdürü beraat etti

Eski Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 14:27, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 14:29
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Terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski basın müdürü beraat etti

Mersin'de, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, yargılandığı davada beraat etti. Bu süreçte yaşanan gelişmeler ve mahkeme süreci kamuoyunun dikkatini çekti.

Bedrettin Gündeş Hakkındaki Soruşturma ve Dava Süreci

Eski Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, 28 Eylül 2022 tarihinde hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan Gündeş hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Gündeş, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Dava Detayları ve Savcının Mütalaası

  • Davanın önceki duruşmasında savcı, kentin farklı noktalarındaki reklam panolarında 3 yıl önce "Paylaşmanın kavuşmanın kaynaşmanın bayramı" yazılı ve baş harfleri "PKK" olacak şekilde basılan afişlerin, Gündeş'in daire başkanı olduğu birimde hazırlandığını belirtti.
  • Bunun "bilinçli" yapıldığına yönelik tespitlerin bulunduğu iddia edildi.
  • Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Gündeş'in terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif yer aldığını ve örgüt mensuplarıyla süreklilik arz eden irtibatının bulunduğunu ileri sürdü.

Karar Duruşması ve Beraat Kararı

Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Gündeş ve avukatlar katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Gündeş, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını istedi. Avukatlarının savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, Gündeş'in beraatine karar verdi.


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