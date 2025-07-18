LGS soruları sızdı mı? CHP'den suç duyurusu!

CHP, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sorularının paylaşıldığı iddiasıyla, sınav sürecinden sorumlu kamu görevlileri ve sınav sorularının paylaşılmasına sebep olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte, savcılığın resen tespit edeceği kişiler de suç duyurusuna dahil edildi.

Suç Duyurusu ve Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililerle birlikte Ankara Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, Türkiye'nin günlerdir LGS ile ilgili süreçleri tartıştığını ve kendilerinin de yaşananları her platformda gündeme getirdiklerini belirtti.

Sınav Sorularının Paylaşılması İddiası

Özçağdaş, sınav devam ederken sözel bölüm tamamlandıktan hemen sonra WhatsApp gruplarında LGS sorularının kitapçığının dolaşmaya başladığını, sayısal soruların da bunun akabinde görülmeye başlandığını iddia etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "LGS kitapçığı ile ilgili iddiaların doğru olduğunu, ancak sözel sınav bittikten sonra olduğu için sorun teşkil etmeyeceğini" söylediğini aktaran Özçağdaş, bunun birkaç açıdan yanlış olduğuna dikkat çekti.

Özçağdaş'ın Değerlendirmeleri

LGS , iki oturumlu tek sınavdır. Sınav bitmeden birinci oturumun bitmiş olması bir sorun olmadığı anlamına gelmez.

, iki oturumlu tek sınavdır. Sınav bitmeden birinci oturumun bitmiş olması bir sorun olmadığı anlamına gelmez. Sayısal bölüm devam ederken de ilgili kişiler, sayısal sorularına sahip olduklarını belirttiler ve bazıları gruplarda bu soruları paylaştı.

LGS soruları, kitapçık şeklinde, yani matbaaya giden soruların dijital ortamdaki hali daha sınav bitmeden insanların eline geçti.

Bu durumun sadece bir şehirle sınırlı kalmadığı; Bursa, İstanbul, Adana ve diğer illerde de benzer olayların yaşandığı ifade edildi.

LGS sınav kitapçığının sınavdan önce sızdığı ve birilerinin eline geçtiği net olarak ortaya kondu.

Araştırılması Gerekenler

Bu soruların nereden ve kimler tarafından yayıldığının ve kimlere gönderildiğinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Özçağdaş, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.



