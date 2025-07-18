Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Meclis Komisyonu için ilk adım
Meclis Komisyonu için ilk adım
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
MEB LGS raporunu yayımladı
MEB LGS raporunu yayımladı
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 19:25, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 19:27
Yazdır
Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Güllük Mahallesi Havlucu Sokağı'nda ikamet eden 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K. (29) ile yabancı uyruklu eski erkek arkadaşı A.S. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, bıçakla S.S.K'nin boğazını kesti.

Genç kadının evde hareketsiz yattığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen S.S.K'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

S.S.K'nin biri özel gereksinimli 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet şüphelisi A.S'yi Sakarya'da yakaladı.

Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen zanlı, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber