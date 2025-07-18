Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Güllük Mahallesi Havlucu Sokağı'nda ikamet eden 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K. (29) ile yabancı uyruklu eski erkek arkadaşı A.S. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, bıçakla S.S.K'nin boğazını kesti.

Genç kadının evde hareketsiz yattığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen S.S.K'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

S.S.K'nin biri özel gereksinimli 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet şüphelisi A.S'yi Sakarya'da yakaladı.

Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen zanlı, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.