Ankara için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara çevresinde bu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması önem taşımaktadır. Özellikle ani hava değişiklikleri ve şiddetli yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek durumlar arasında yer almaktadır.

Beklenen Olumsuzluklar

Ani sel

Su baskını

Yıldırım

Yerel dolu yağışı

Yağış anında kuvvetli rüzgar

Vatandaşlara Uyarılar

Bu tür hava koşullarında, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Özellikle açık alanlarda bulunanların ve araç kullananların, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları önerilmektedir.



