Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önünde yaşanan silahlı saldırı, bölgede büyük endişeye yol açtı. Olay, Hıdırbali Mahallesi Tahıl Caddesi'nde bulunan Şemaki Camisi önünde gerçekleşti. Cuma namazı sonrası cemaate pilav dağıtıldığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kalabalığa silahla ateş açtı. Saldırı sonucunda 4 kişi yaralandı.

Yaralananlar ve Sevk Edildikleri Hastaneler

Ali Osman T.

Burhan M.

Sadık Ç.

Hamdi Ü.

Saldırıda yaralananlardan Sadık Ç. ile Hamdi Ü., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer iki yaralı ise Bursa'daki hastanelere gönderildi. Olayın ardından saldırganın kaçtığı bildirildi ve güvenlik güçleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın Ardından

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının neden gerçekleştiği ve şüphelinin kimliğiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yaralıların sağlık durumları hakkında ise henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.



