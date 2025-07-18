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Meclis Komisyonu için ilk adım

Meclis'te Terörsüz Türkiye için yeni komisyon kuruluyor. Meclis'te kurulacak 45 üyeli komisyonun detayları belli oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonu için bir kez daha liderler turuna çıkma kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 15:20, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 15:22
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Meclis Komisyonu için ilk adım

PKK'nın, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakmasının ardından, Meclis'te kurulması planlanan komisyon için ilk adım atılıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle bir kahvaltıda buluştu. Toplantı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü ve çeşitli partilerden önemli isimler katıldı. Bu süreçte, komisyonun çalışma yöntemi ve sürecine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Meclis'te Komisyon Kuruluyor

Meclis'te kurulacak komisyonun amacı, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütmek olacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha önce partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Katılanlar ve Görüşler

  • AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül
  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir
  • DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit
  • MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
  • İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu
  • Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya

İYİ Parti'nin Tutumu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını belirtti.

Komisyonun Yapısı ve Üye Sayısı

Meclis'te kurulacak komisyondaki üye sayısının 45 milletvekili olması öngörülüyor. Dağılım ise şu şekilde planlanıyor:

  • AK Parti: 13 üye
  • CHP: 7 üye
  • DEM Parti: 3 üye
  • MHP: 3 üye
  • Yeni Yol Partisi: 3 üye

İYİ Parti ise komisyona üye vermeyecek. Her siyasi partiden bir üye olması ve bağımsızlardan da kura ile üye seçilmesi benimsenmiş durumda.

Sürecin Devamı ve Ortak Tutumun Önemi

Kurtulmuş, Türkiye'nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclis'in üstleneceği sorumluluklara dikkat çekerek, bu süreçte Meclis'in ortak tutum sergilemesinin önemini bir kez daha vurguladı. Önümüzdeki hafta siyasi partilerin temsilcileriyle yeniden bir görüşme yapılacak.


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