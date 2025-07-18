Kimyasal madde üreten fabrikadaki patlamada 3 işçi yaralandı

"Fabrikada kimyasal maddelerin depolandığı alanda meydana gelen patlamada yaralan kardeşlerimizi hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaralılarımızın ilk tetkiklere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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