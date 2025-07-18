Aynı hastanede ameliyat sonrası ikinci ölüm

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki Ramazan Ak, Tuzla'da bulunan Özel Tusa Hastanesi'nde estetik burun ameliyatı oldu. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından özel bir odaya alınan Ak, bir süre sonra aniden fenalaştı. Bunun üzerine Ak'a doktor müdahale etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ramazan Ak hayatını kaybetti.

"Ekipman ve ekip yetersizliği vardı"

Kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia eden Ramazan Ak'ın abisi Ekrem Ak, "Kardeşim burun ameliyatı estetik için eski adı GİSPİR şu anki adı TUSA olan hastanede operasyona girdi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından çıkarak normal odaya alındı. Normal odaya alındığında durumu stabildi, anesteziden ayılmaya çalışıyordu. Doktoru geldi 10 dakika sonra baktı, hemşireye bakımı anlattı ve çıktılar. Sonra yarım saat kimse odaya gelmedi. Yarım saat sonra da hastamız kasıldı ve fenalaştı. Biz o anı yaşadık. Çağrı butonuna bastık. Kızı hemşire bankosuna koştu. Onlar geldi. Bizi odadan çıkararak müdahale ettiler. Ekip ve ekipman yetersizliği vardı. Ayrıca kardiyoloji uzmanları yoktu, uzaktan online destek vermiş. Bu şekilde bir operasyon başlatmışlar" diye konuştu.

Hastaneye tepki gösteren Ekrem Ak, "Operasyonu gerçekleştiren doktorun başka bir yerde muayenesi varmış, orda da ameliyat yapıyormuş. Gördüğüm hasta bakıcısı ve temizlikçisi ilaç taşımaya çalışıyor. Yoğun bakıma aldılar, yoğun bakımda 1,5 saat sonra bize kalbinin durduğunu ve entübe edildiğini belirttiler. Kalbi çalışmadığı için kalp ritimlerinde düzene gelmediğini söylediler. Durumunun kritik olduğunu belirttiler. Ben de kardiyoloji olup olmadığını sordum. 'Biz uzaktan destek alıyoruz' dediler. Bize saat 20.50'de kalp krizi geçirdiğini söylediler. Ben de şüpheli ölüm diye düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an otopsi yapılıyor. Birazdan alarak defnedeceğim. Hastane ve doktorlardan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

"Bu hastane kardeşimi aldı, kimse bu acıları yaşamasın"

Daha önce de aynı hastanede benzer bir olayın yaşandığını hatırlatan Ekrem Ak, "Daha önce de bu hastanede Brezilyalı bir mankenin yağ aldırma ameliyatı sonrası vefatını biliyoruz. Hastane personeli olarak çok rahat ve pişkinler. Bu hastane bizden kardeşimi aldı, ileride kimse bu acıları yaşamasın" diye konuştu.

Brezilyalı ünlü manken aynı hastanede estetik ameliyattan sonra hayatını kaybetmişti

Özel Tusa Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay önce aynı facianın yaşandığı öğrenildi. Ünlü Brezilyalı manken ve sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrini de aynı hastanede geçirdiği estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti.