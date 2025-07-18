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Özel Okullardan LGS Tartışmalarına Açıklama

LGS merkezi sınav sonuçlarıyla ilgili kamuoyunda oluşan şaibe iddialarına karşı, özel öğretim kurumları dernekleri ortak açıklama yaptı. Açıklamada, sınavda başarı gösteren öğrenciler ve öğretmenler tebrik edilirken, tartışmaların çocukların başarısını gölgelememesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 17:20, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 17:20
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Özel Okullardan LGS Tartışmalarına Açıklama

Özel öğretim kurumları dernekleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları hakkındaki iddialara ilişkin ortak bir açıklama yaptı.Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Öğretim Derneği, Özel Öğretim Derneği, Özel Eğitim Öğretim Derneği ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği'nin ortak yazılı açıklamasında, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyunda ortaya atılan bazı iddialar ile oluşturulmaya çalışılan şaibe algısının üzülerek takip edildiği belirtildi.

Sınav Sonuçları ve Tartışmalar

Açıklamada, her sınavda soruların zorluk derecesi ve puanlamanın eğitimciler tarafından tartışılabildiği, ancak son tartışmaların bu sınırı aştığı ifade edildi.Özel öğretim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak kamuoyuna açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulandı.

Ortak Açıklamadan Öne Çıkanlar

  • "Sınav sürecinde yaptığımız gözlemler, sınav sonuçları ve soruların zorluk derecesiyle ilgili sayısal veriler dikkate alındığında, Liselere Geçiş Sınavı'nda kuşku uyandıracak herhangi bir durum olduğu kanaatinde değiliz."
  • Sınav sonrası paylaşılan başarı dağılımında herhangi bir okul türü ya da bölge açısından bir yoğunlaşma görülmemektedir.
  • Başarıların ülke geneline dengeli biçimde yayıldığı açıkça görülmektedir.

Öğrenciler ve Veliler Üzerindeki Etkiler

Sınav sonuçları üzerinden yapılan tartışmaların tercih yapacak öğrenciler üzerinde kafa karışıklığı yarattığı, bu durumun öğretmenler başta olmak üzere çocuklar için her türlü fedakarlığı gösteren veliler ile yıl boyu çaba sarf eden öğrencilerin emeğine yapılmış ciddi bir haksızlık olduğu kaydedildi.

"Çocuklarımızın başarısını takdir etmek ortak sorumluluğumuz"

  • "Çocuklarımızın bu tartışmaların dışında tutulması gerektiğine inanıyoruz. Onlar, bu ülkenin geleceği, hepimizin umutlarıdır."
  • Hiç kimsenin onların başarısını gölgeleyebilecek bir dili kullanmaya hakkı yoktur.
  • Herkesi bu konuda daha dikkatli, daha sorumlu bir tutum almaya davet ediyoruz.
  • Ülke genelinde tam puan alan öğrencilerin yarıdan fazlası özel okullarımızdan çıkmıştır.
  • Okul ve kurslarımızda öğrenim gören öğrencilerin gösterdiği başarı ayrıca kutlanmaktadır.
  • Tercih sürecinde çocuklarımızın yanında yer almaya, öğretmenlerimizin çabasını desteklemeye devam edeceğiz.

Sonuç ve Ortak Sorumluluk

Sınavda başarı gösteren öğrenciler ve öğretmenler tebrik edilerek, "Unutmayalım, okullarımızın, öğretmenlerimizin itibarını korumak, çocuklarımızın başarısını takdir etmek ortak sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın ülkelerine güvenini bu yaşta sarsacak söylemlerden uzak durmak hepimizin görevidir." ifadesine yer verildi.


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