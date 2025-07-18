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Bakanlık açıkladı: Dışkı yedirildiği iddia edilen çocuklar korumaya alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 17:58, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 17:58
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Bakanlık açıkladı: Dışkı yedirildiği iddia edilen çocuklar korumaya alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."

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