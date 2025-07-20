Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda'daki çatışmalar sona erdi

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan, ülkenin güneyinde yer alan Süveyda kentindeki çatışmalarla ilgili yeni açıklama geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda Süveyda'daki çatışmaların sona erdiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı'nın ateşkes anlaşmasını hayata geçirmeye yönelik yoğun çabaları sonucunda, güvenlik güçleri Süveyda'nın kuzey ve batı bölgelerine konuşlandırıldı. Bu gelişmenin ardından, Süveyda kabile savaşçılarından tamamen arındırıldı ve kentin mahallelerindeki çatışmalar sona erdi" ifadelerini kullandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Süveyda'ya konuşlanmaya başladığı bildirilmişti.