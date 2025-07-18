Bakan Göktaş: Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Başladı

Bakan Göktaş, Bitlis'te gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Göktaş, kentteki sosyal hizmet projeleri ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bitlis'te Sosyal Hizmetler ve Yatırımlar

Bakan Göktaş, Bitlis'te yapılan sosyal hizmetler ve yatırımlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

23 yılda 76,2 milyar liralık yatırım yapıldı.

yapıldı. 3 sosyal hizmet merkezinde vatandaşlara hizmet sunuluyor.

2017'den bu yana 57 bin 404 haneye ziyaret gerçekleştirildi.

ziyaret gerçekleştirildi. 9 aile destek merkeziyle kadınların mesleki becerileri geliştiriliyor.

Toplamda 34 çocuk kuruluş bakımında, 1153 çocuk ise ailesi yanında destekleniyor.

kuruluş bakımında, ise ailesi yanında destekleniyor. 2012'den bu yana 238,9 milyon liralık sosyoekonomik destek sağlandı.

sağlandı. Ahlat ilçesinde şehit yakını ve gazi çocuklarına yönelik özel programlar düzenlendi.

Kadınlar, Engelliler ve Yaşlılara Yönelik Çalışmalar

Kentte 4 kadın kooperatifi ile kadınlara yönelik projeler yürütülüyor.

ile kadınlara yönelik projeler yürütülüyor. Bakımevlerinde 52 engelli bireye destek sağlanıyor.

destek sağlanıyor. 2006'dan bu yana evde bakım yardımına 1,53 milyar lira aktarıldı.

aktarıldı. 4 bin 370 aile evde bakım hizmetinden faydalanıyor.

evde bakım hizmetinden faydalanıyor. 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan 38 bin 322 hane bulunmakta.

bulunmakta. 2003-2025 yılları arasında sosyal yardımlara 10,69 milyar lira kaynak aktarıldı.

Aileyi Güçlendirme ve Doğum Destekleri

Bakan Göktaş, aileyi korumak ve güçlendirmek için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirildi, bunun 111'i Bitlis'te yapıldı. Doğum Destek Sistemi kapsamında:

İlk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destek

İkinci çocuğa 1500 liralık 5 yıl boyunca aylık destek

Üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık destek

220 bin 268 annenin hesabına ödeme yapıldı

1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi

Bitlis'te 1639 anneye toplam 14,6 milyon lira ödeme yapıldı

Büyük ve Güçlü Türkiye İçin Çalışmalar

Bakan Göktaş, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle hizmetlerin sürdürüldüğünü, şehitlerin hatıralarına sahip çıkılacağını ve gazilerin yanında olunacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı Yönetmeliği

Bakan Göktaş, Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik'in memur ailelerinden büyük bir teveccühle karşılandığını söyledi. Özellikle küçük yaşta çocuğu olan memurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma imkanı sunulduğunu belirtti. Bu modelin iş yaşam dengesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Göktaş'a Valilik ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, vali yardımcıları, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula eşlik etti.



