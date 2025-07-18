Faciadan dönüldü: Ekiplerin zamanında müdahalesi köyü yanmaktan kurtardı

Yangın, Çelebi ilçesine bağlı İğdebeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, köyde bulunan bir evin müştemilatı ve iki ahıra sıçradı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangının evlere ulaşmaması için büyük çaba sarf eden ekipler, yoğun duman ve alevler arasında yangını kontrol altına alarak muhtemel bir faciayı önledi. Müdahale sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye personeli de olay yerinde bulunan ambulanslarda tedavi edildi. Öte yandan vatandaşlar, yangınla mücadele eden ekiplere ayran ikram ederek destek oldu. Maddi hasarla atlatılan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bölgede başlatılan incelemeler sürerken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.

"Yangın kontrol altına alındı"

Çelebi Kaymakamı Hüseyin Taha Fidan, yaptığı açıklamada, yangın sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve hayvanların ise zarar göremediğini belirtti. Fidan, "Ev eklentisi ve iki ahır yandı. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Hayvanlarda da herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Yangın, anız yangınıyla başladı ve ardından ahıra sıçradı. Çevre ilçelerden gelen belediye ve itfaiye ekipleri, AFAD ile birlikte çalışmaları sürdürmektedir. Yangın kontrol altına alındı, çok şükür herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır" dedi.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü belirten Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

AFAD İl Müdürü Atilla Altunbulak, "Ekipler yangına sıkı şekilde müdahale etti. Çevre ilçelerden gelen arazözler, iş makineleri ve orman itfaiyesi araçlarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor" diye konuştu.

Rüzgarın da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığını anlatan köy sakini Nuh Kale, "Yangın küçük çaplı başladı, zamanla büyüyerek yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle her yeri sardı. İki adet ahır balya ve bazı malzemeler tamamen yandı" ifadesini kullandı.

Diğer bir köy sakini Mesut Uluçay ise "Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle çok büyüdü. Müdahalede zorlandık, her tarafa yayıldı" dedi.