Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Valiliği, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 21:48, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 22:46
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.
Açıklamada, "İlçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.