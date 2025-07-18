İş makinesi sahilde güneşlenen kadını ezdi
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde dinlenen kadın, temizlik yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 22:54, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 23:17
Kastamonu'nun Abana ilçesinde iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, deniz kenarında oturan bir kadına, sahilde temizlik yapan Devlet Su İşlerine ait iş makinesi çarptı.
Kadının makinenin altında kaldığını fark eden operatör, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan kadının Nergiz Acar (60) olduğu belirlendi.
İş makinesi operatörü ise gözaltına alındı.