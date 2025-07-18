Dolar, Euro ve Altında Son Durum: Haftanın Kazananları Kim?

Bu hafta finansal piyasalarda yaşanan değişimler yatırımcıların dikkatini çekti. BIST 100 endeksi, en düşük 9.990,12 puanı ve en yüksek 10.407,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,07 üstünde 10.366,16 puandan tamamladı.

Altın Fiyatlarında Haftalık Değişim

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,62 artışla 4.357 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı oranda artarak 29.439 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 7.252 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,62 artarak 7.297 liraya yükseldi.

Döviz Kurlarında Son Durum

Bu hafta ABD doları yüzde 0,51 artarak 40,3810 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,20 artışla 47,1530 liraya ulaştı.

Yatırım ve Emeklilik Fonları Performansı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89 değer kazandı.

bu hafta değer kazandı. Emeklilik fonları ise yüzde 0,53 oranında yükseldi.

ise oranında yükseldi. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03 ile "fon sepeti" fonları oldu.



