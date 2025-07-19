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2025 YKS sonuçları açıklandı

2025 YKS: Sınav Sonuçları Açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 06:04, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 06:15
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2025 YKS sonuçları açıklandı

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2025-YKS Sonuçları için tıklayınız.

2025 YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak

2024 yılında YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış ve 25 Temmuz'da yani 9 gün sonra tercih işlemleri başlamıştı. 2025 yılı YKS sonuçları 19 Temmuz itibariyle açıklandığı için Temmuz ayının sonuna doğru tercih başvurularının başlayacağı beklenebilir.

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