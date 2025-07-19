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Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor: Meteoroloji'den Uyarılar

Hafta sonu Türkiye genelinde sıcak hava etkili olacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacakları uyarıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 07:32, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 07:34
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Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor: Meteoroloji'den Uyarılar

Yurt genelinde hafta sonu sıcak hava etkili olacak ve ortalama sıcaklık 30 derecenin üzerinde seyredecek. Meteoroloji uzmanları, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşları uyarıyor. Hafta sonu boyunca Türkiye genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 32-34 dereceyi bulurken, sahil kesimlerinde güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. Cumartesi ve pazar günleri, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde gündüz sıcaklıkları 32 ila 34 dereceye kadar çıkacak. Nem oranının düşmesiyle birlikte sıcaklıklar daha kuru hissedilecek. Geceleri ise serinlik hissedilmeye devam edecek; sıcaklıklar 18 ila 22 derece arasında olacak.

Hafta Sonu Hava Durumu Detayları

  • Akdeniz ve Ege sahillerinde hava güneşli ve 30-32 derece civarında seyredecek.
  • Karadeniz sahil şeridinde sabah saatlerinde yer yer bulutlanmalar görülse de gün içinde güneş etkisini gösterecek.
  • Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde iç bölgelerde 34, yer yer 35 dereceyi bulan sıcaklıklar görülebilir. Bu durumun hafta boyunca sürmesi öngörülüyor.

Uzmanlardan Önemli Uyarılar

  • Meteoroloji uzmanları, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmalarını, bol sıvı tüketmelerini öneriyor.
  • Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için yüksek sıcaklıklarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Doğu bölgelerde ise sıcaklıklar artarken, yurda sağanak yağış geliyor. Bakanlıktan 9 il için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı; su baskını ve yıldırıma karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi. Meteoroloji, yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağını ve il il hava durumu tahminlerinin takip edilmesini öneriyor.

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