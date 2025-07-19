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Yumurtada 'tarih' etiketi değişti

Yumurta israfının önlenmesi amacıyla sofralık yumurtanın raf ömrü için var olan "son tüketim tarihi" ibaresi, "tavsiye edilen tüketim tarihi" olarak değiştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 07:38, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 07:40
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Yumurtada 'tarih' etiketi değişti

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişiklikler ve ülkenin gereklilikleri doğrultusunda Tebliğ'de değişikliğe gidildi. Değişiklikle yumurta israfının önlenmesi amacıyla önemli düzenlemeler yapıldı. Sofralık yumurtanın raf ömrü için var olan "son tüketim tarihi" ibaresi, "tavsiye edilen tüketim tarihi" olarak değiştirildi.

28 günden sonra sofralık olarak piyasaya arz edilemeyecek

Sofralık yumurtanın, yumurtalama tarihinden itibaren tüketiciye ulaştırılma süresi 21 günden, 28 güne çıkarıldı. Yumurta, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden sonra sofralık olarak piyasaya arz edilemeyecek. Ekstra taze olarak satışa sunulan sofralık yumurtaların, yumurtlamadan sonraki 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale getirildi. Yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmayan, işaretlenmeyen ve paketlenmeyen sofralık yumurtalar, bu amaçla piyasaya arz edilmeyecek ancak yumurta ürünleri üretiminde değerlendirilecek.

Tebliğ'deki "Yumurta ürünü" tanımı, AB mevzuatı ile uyumlu hale getirildi. Yumurtanın tazeliğini belirlemeye yönelik kullanılan "hava boşluğu"na ilişkin tanım, Tebliğ'e eklendi.

Yumurta ürünleri üretimine gönderilen yumurtanın, yumurta ürünleri üretecek onaylı gıda işletmeleri dışındaki perakende işletmelere insan tüketim amaçlı gönderilmesini engellemek için Tebliğ'de yer alan "B sınıfı yumurta gıda sanayisinde kullanılır" hükmü, daha açık ve net olacak şekilde "B sınıfı yumurta gıda sanayisine gönderilir ve kullanılır" şeklinde değiştirildi.

Tebliğde yer alan "free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik" ifadesi, tüketici ve gıda işletmecileri için daha anlaşılır olması açısından, "açık dolaşım alanına erişim (free range) yetiştiricilik" şeklinde düzenlendi.

Mevcut işletmelerin, yeni düzenlemelere uyum sağlaması için 31 Aralık 2025'e kadar geçiş süresi verildi.

Bakanlık, güvenilir gıda arzının temini için Türk Gıda Kodeksi kapsamında mevzuat çalışmalarına kararlıkla devam edeceğini bildirdi.

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