Sakarya'da 2024'ün İlk Yarısında 114 Bin Araç Üretildi
Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen araçların yüzde 64'ü ihraç edildi. Toyota, Otokar ve TürkTraktör üretimde öne çıktı.
Sakarya, yılın ilk yarısında otomotiv sektöründe önemli bir başarıya imza atmıştır. Kentte üretilen 114 bin 139 araçtan 73 bin 532'si yani yüzde 64,42'si yurt dışına gönderilmiştir. Bu oran, Sakarya'nın ihracatta ne kadar güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından ihracatta yedinci sırada yer alan Sakarya, ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı yüzde 84,86 ile otomotiv alanında gerçekleştirmiştir.
Sakarya'nın Otomotiv İhracatındaki Yeri
Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 183 milyon 799 bin dolar otomotiv ihracatı yapmıştır. Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 722 bin 309 taşıtın 535 bin 591'i yurt dışına satılmıştır. Sakarya ise ürettiği araçların yüzde 64,42'sini ihraç ederek banttan indirdiği her 10 araçtan 6'sını yurt dışına göndermiştir.
Türkiye Otomotiv Üretiminde Sakarya'nın Payı
Bu dönemde Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 15,80'ini gerçekleştiren kent, ihracat pastasındaki yüzde 13,72'lik payıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmiştir.
Kentte Yılın İlk 6 Ayında Üretilen Araçlar
- 95 bin 878 otomobil
- 697 küçük kamyon
- 130 kamyonet
- 836 otobüs
- 1035 midibüs
- 15 bin 563 traktör
Toplamda 114 bin 139 araç üretilmiş ve kentte günde ortalama 630 araç banttan indirilmiştir.
Sakarya'da Üretim ve İhracatta Liderler
- Toyota, üretim ve ihracatta liderliğini korumuştur. Arifiye ilçesindeki fabrikasında yılın ilk yarısında 95 bin 878 otomobil üretmiş ve bu taşıtların yüzde 70'ine denk gelen 67 bin 192'sini ihraç etmiştir.
- Otokar, otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyon olmak üzere toplam 2 bin 698 araç üretmiş, bunlardan 1177'sini yurt dışına satmıştır.
- TürkTraktör, aynı dönemde 15 bin 563 traktör üretmiş ve bu araçların 5 bin 163'ünü ihraç ederek ekonomiye katkı sağlamıştır.