Sakarya'da 2024'ün İlk Yarısında 114 Bin Araç Üretildi

Sakarya, yılın ilk yarısında otomotiv sektöründe önemli bir başarıya imza atmıştır. Kentte üretilen 114 bin 139 araçtan 73 bin 532'si yani yüzde 64,42'si yurt dışına gönderilmiştir. Bu oran, Sakarya'nın ihracatta ne kadar güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından ihracatta yedinci sırada yer alan Sakarya, ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı yüzde 84,86 ile otomotiv alanında gerçekleştirmiştir.

Sakarya'nın Otomotiv İhracatındaki Yeri

Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 183 milyon 799 bin dolar otomotiv ihracatı yapmıştır. Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 722 bin 309 taşıtın 535 bin 591'i yurt dışına satılmıştır. Sakarya ise ürettiği araçların yüzde 64,42'sini ihraç ederek banttan indirdiği her 10 araçtan 6'sını yurt dışına göndermiştir.

Türkiye Otomotiv Üretiminde Sakarya'nın Payı

Bu dönemde Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 15,80'ini gerçekleştiren kent, ihracat pastasındaki yüzde 13,72'lik payıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmiştir.

Kentte Yılın İlk 6 Ayında Üretilen Araçlar

95 bin 878 otomobil

697 küçük kamyon

130 kamyonet

836 otobüs

1035 midibüs

15 bin 563 traktör

Toplamda 114 bin 139 araç üretilmiş ve kentte günde ortalama 630 araç banttan indirilmiştir.

Sakarya'da Üretim ve İhracatta Liderler